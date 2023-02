Governador Cláudio Castro (PL) e Dr. Serginho (PL) - Divulgação

Governador Cláudio Castro (PL) e Dr. Serginho (PL)Divulgação

Publicado 06/02/2023 18:23

Conhecem o ditado "ganha quem perde" ou mesmo "num dia se perde, noutro se ganha"? Pois então, essa expressão cai como luva quando o assunto é deputado estadual Dr Serginho (PL). O novo líder de governo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), apesar de não ter emplacado Jair Bittencourt (PL) na presidência da Casa, teve uma estratégia, ao que parece, bem sucedida.



Se seu escolhido descontinuou sua candidatura na eleição da nova Mesa Diretora da Alerj, Serginho não saiu desmoralizado. Pelo contrário, ficou mais fortalecido do que nunca. Faturou comissões, seu partido abocanhou três secretarias importantes e ele ainda indicou a 4ª vice-presidência, assumida pela deputada Célia Jordão (PL). Apesar de Serginho relutar em apoiar a chapa indicada pelo governador Cláudio Castro (PL), que foi a vencedora, com Rodrigo Bacellar (PL) à frente, acabou cedendo a pedido do governador em nome da unidade do partido. E ao ceder, foi bem recompensado. Vale salientar que no auge da disputa, com disposição “kamikaze”, chegou a devolver a secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti) a Castro, que não aceitou e preferiu compor no diálogo. Com isso, o político cabo-friense subiu mais um degrau no status do tabuleiro político a nível estadual.



QUEM FICA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA?

Tanto é assim, que como demonstração de confiança em sua capacidade de articulação, o governador não só o indicou como líder de governo como ainda manteve a Secti nas mãos de Serginho, que vai passar o bastão a outro. Há possibilidade desse outro ser o presidente da Faetec, Joãozinho Carrilho. Vamos aguardar.



No entanto, cabe destacar que ao deixar a Secti, Serginho não perdeu um milímetro de espaço. Além da liderança de governo – o que não é pouca coisa, vamos combinar -, virou vice-presidente da CCJ (comissão mais importante e cobiçada) e indicou o comando das comissões de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Segurança. Saiu satisfeito, segundo confidenciou. De quebra, o PL garantiu a permanência na Ciência e Tecnologia e ainda faturou as pastas de Educação e Agricultura. Teve muita gente que saiu enfraquecido dessa disputa? Teve. Mas não foi o caso do advogado de Cabo Frio que a cada dia se mostra muito resiliente.