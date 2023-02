André Ceciliano (PT) e Washington Quaquá (PT) - Internet

O processo de eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira (2), trouxe um desgaste para dentro do PT do Rio de Janeiro. O outrora todo poderoso da Alerj, André Ceciliano (PT), se viu esvaziado pelo deputado federal Washington Quaquá (PT) na reta final da disputa.

André estava articulando para que Andrezinho Ceciliano (PT) ocupasse uma secretaria na mesa diretora. Mas na noite anterior a votação, Quaquá convocou a bancada do PT a apoiar Bacellar, argumentando que Jair Bittencourt (PL) “representava o bolsonarismo”, embora Rodrigo fosse do mesmo partido e também tivesse apoiado Bolsonaro nas eleições. A convocatória de Quaquá desmobilizou a bancada do PT e esvaziou a chapa de Bittencourt, que acabou retirando a candidatura.

MAGOADO COM A TRAIÇÃO? JURA QUE NÃO!

Após o resultado da eleição e a apresentação dos novos membros da Mesa Diretora, a ex-mulher de Quaquá, Zeidan (PT), ficou com a 3ª secretaria, no lugar de Andrezinho. Diante disso, Ceciliano (pai) teria se sentido apunhalado pela bancada do PT. Algumas fontes disseram ainda, que ele chegou a comentar nos corredores da Alerj que cogitou deixar a sigla depois dessa "puxada de tapete". Entramos em contato com André para confirmar, mas ele negou a saída e disse que a questão já foi superada: "Isso é coisa da política. Não vou deixar o PT de jeito nenhum", ponderou.

Uma fonte disse ainda que o Quaquá fez o fechamento diretamente com o governador Claudio Castro (PL) – outro bolsonarista – deixando André no vácuo.

Já Washington Quaquá, quando questionado sobre que diferença fazia já que os dois deputados em questão são Bolsonaristas (Rodrigo e Jair), ele respondeu que “política é algo complexo mesmo” e mandou essa colunista que vos escreve “cuidar dos neurônios”. Aparentemente não conseguiu disfarçar a irritação com a pergunta.

O FOCO AGORA É LULA

Para Ceciliano, a eleição da Alerj é página virada e agora ele está focado, juntamente com presidente estadual do PT, João Maurício, em receber o presidente Lula no Rio, na próxima segunda-feira (6), para um encontro no BNDES, e depois das 14h, o presidente participa de uma inauguração da prefeitura do Rio, com prefeito Eduardo Paes (PSD). E vida que segue.