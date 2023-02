Miguel Alencar, presidente do legislativo cabo-friense - Renata Cristiane

Publicado 02/02/2023 19:10

O entrevistado do 58º RC Cast, podcast em parceria com O Dia, realizado nesta quinta-feira (2), foi o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (UNIÃO). Entre os assuntos do bate-papo, destaque para a crítica que ele fez à fala do prefeito José Bonifácio (PDT) na sessão de abertura do ano legislativo, quando o mesmo afirmou que não há reclamação dos pobres sobre o aumento do IPTU, que esse ano vai chegar a 20% em alguns casos.

“O prefeito foi muito infeliz com a colocação. O assunto é polêmico, porque aumentar o imposto sem as melhorias na cidade é complicado (…) Não pode tratar a questão do aumento como apenas uma discussão de ricos. Tem que começar a mostrar porque aumentou (…) E o legislativo tem que cobrar essa entrega de melhorias à população”, disparou Miguel, completando que o orçamento de 2023, previsto em R$ 1,3 bi, deve bater R$ 1,4 bilhão.

“Tem que resolver o passivo da cidade, esse é o lema deste ano”, acrescentou.

Miguel falou ainda sobre a nova titular do Turismo, Paula Pinheiro, que foi indicação dele a Zé Bonifácio. Segundo o presidente da Câmara, a secretária tem projeto de ir a Brasília o quanto antes para apresentar projetos em busca de emendas. Ele defendeu, ainda, o calendário de eventos fixo para a cidade.

“Esse ano esse ano têm matérias super importantes para votar, incluindo a atualização de leis para o desenvolvimento da cidade”.