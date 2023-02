Dupla foi flagrada pela Polícia Militar nesta terça-feira (7) - Letycia Rocha (RC24h)

Dupla foi flagrada pela Polícia Militar nesta terça-feira (7)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/02/2023 13:27

Um homem de 32 anos e uma adolescente de 17 foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde desta terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu informações sobre um casal vendendo entorpecentes na Rua Tamoios e foi até o local, onde observou a dupla na prática ilícita e realizou a abordagem.

Com o homem, os militares arrecadaram 20 pinos de cocaína e sete buchas de maconha. Ele disse aos agentes que onde estaria o restante do material – outras 130 cápsulas de pó, e que a menor estava recolhendo o dinheiro da venda das drogas.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o acusado permaneceu preso autuado por tráfico de drogas e a adolescente foi ouvida e liberada.