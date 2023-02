Criminoso confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 127ª DP, sendo autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/02/2023 13:17

Um homem foi preso no início da tarde desta terça-feira (7) no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após ser flagrado com drogas pela Polícia Militar.

Conforme a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela Rua Sinagoga, quando teve a atenção voltada para o elemento que estava abaixado em um canto da rua e com uma sacola em mãos. Ele foi abordado e estava com 72 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.

O criminoso confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e preso.