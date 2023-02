Família é salva pela PM após incêndio em Cabo Frio - Ludmila Lopes

Publicado 06/02/2023 19:49

Uma família foi salva pela Polícia Militar após um grave incêndio em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta sexta-feira (3). O caso foi registrado por volta das 15h30, no bairro Jardim Peró.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de incêndio, onde haviam pessoas impossibilitadas de sair da residência devido às chamas.

Chegando ao local, a guarnição acionou o Corpo de Bombeiros, pois a área de mata já estava tomada pelo fogo, além de já estar chegando em área residencial.

Ao adentrar na casa em chamas, a equipe se deparou com a proprietária e suas duas filhas, sendo uma acamada, além de duas crianças, de dois e cinco anos, que já estavam passando mal, por conta da ingestão de fumaça.

Em seguida, diante da situação, as equipes lograram êxito em socorrer as vítimas, as retirando da casa ilesas.

Posteriormente, o fogo foi controlado, sem grandes danos à casa. A causa do incêndio não foi divulgada pela PM.