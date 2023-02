Criminoso confessou que furtaria o estabelecimento. - Ludmila Lopes (RC24h)

06/02/2023

Um homem de 18 anos foi preso após tentar furtar uma joalheria localizada no shopping de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na madrugada deste domingo (5). A ocorrência foi registrada entre 1h55 e 5h30.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para averiguar um possível furto ao local, que havia disparado o alarme. Lá, os agentes observaram que shopping estava fechado e chegaram à conclusão de que o criminoso ainda estaria dentro do estabelecimento.

Além disso, ainda segundo a PM, foi identificado, através das câmeras de segurança, que o criminoso havia adentrado a joalheria através do duto de ventilação.

Posteriormente, os agentes providenciaram a abertura da loja e flagraram o criminoso no mezanino superior do estabelecimento. Em seguida, ele foi detido com duas chaves de fenda, martelo de borracha, pé de cabra, talhadeira e alicate.

Questionado, o criminoso confessou que furtaria o estabelecimento. Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o homem até a 126ª DP (Cabo Frio), onde o mesmo foi autuado e permaneceu preso.