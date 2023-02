"Biscoito" é preso após Polícia Civil recuperar carro roubado em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 06/02/2023 19:59

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) conseguiram recuperar, nesta sexta-feira (3), o carro roubado em um assalto à residência no bairro Portinho. Durante a ação, um homem, identificado como ‘Biscoito’, foi preso em flagrante por associação ao tráfico.

Segundo a ocorrência, agentes da 126ª DP, após investigações, tomaram conhecimento de que integrantes de uma facção criminosa da Figueira estariam em posse do carro roubado durante o assalto.

Já o assalto, que aconteceu no dia 19 de janeiro, criminosos invadiram a residência de um casal de idosos, os amarraram e trancaram no banheiro. Em seguida, levaram o total de R$ 8 mil, que seria a economia dos moradores, além do carro.

Em posse das informações sobre a utilização do carro no crime, uma equipe policial se deslocou para a Figueira. Lá, eles acabaram descobrindo, inclusive, a base do tráfico de drogas na região.

Após diligências, um homem foi preso em flagrante delito por associação de tráfico, além da recuperação do carro. Ainda durante a ação, a Polícia Civil apreendeu aproximadamente R$ 500 em espécie, cabelos humanos e um rádio.