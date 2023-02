Junior Chuchu (PV) é o novo secretário de Turismo de Arraial - Arquivo

Publicado 08/02/2023 13:34

A Prefeitura de Arraial do Cabo anunciou o vereador Junior Chuchu (PV) como novo secretário de Turismo da cidade. O parlamentar assume o cargo nesta quinta-feira (9).

Em nota à imprensa, a Prefeitura agradeceu “os serviços e o empenho de Marco Simas“, que deixou a secretaria de Turismo nesta terça (7).

Ainda segundo o município, quem assume o lugar de Chuchu na Câmara Municipal é o primeiro suplente, Davi Siciliano Moraes, mais conhecido como Pancinha (PV).

A coluna conversou com o novo secretário e questionou quais serão suas prioridades. Para Chuchu, o primeiro passo é entender com a equipe da pasta qual o tipo de planejamento que a secretaria tem.

Na sequência, ele vai convocar uma reunião emergencial com as secretarias que cuidam da segurança, mobilidade urbana e serviços públicos para garantir o ordenamento da cidade no período de Carnaval.

Já fazia um tempo que a turma do “Beco da Fofoca” estava bem operante no que diz respeito a possíveis trocas no secretariado do prefeito de Arraial. A equipe da coluna Política Costa do Sol recebeu diversas mensagens tratando do assunto nos últimos tempos.

Inclusive, há quem diga que tem mais trocas por aí envolvendo vereadores e o primeiro escalão do governo.

Assim sendo, na semana passada, o prefeito, Marcelo Magno (PL), conversou com a coluna e disse que existia um “xaveco” muito forte para que as mudanças aconteçam, mas ele estava sendo muito cauteloso com tomar qualquer atitude.

À época, o que se acreditava é que a mudança na secretaria de Turismo só viria após o Carnaval. Nesse sentido, a justificativa era evitar qualquer clima de instabilidade nessa época tão importante para a economia da cidade.