Três veículos são rebocados e 33 notificados após operação de fiscalização da GM de Cabo Frio - ASCOM GM

Publicado 08/02/2023 17:30

Foi realizada, na tarde desta quarta-feira (8), uma Operação de Fiscalização de Trânsito nas avenidas Joaquin Nogueira, no bairro São Cristóvão, e na Ézio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança.

Ao todo, durante a ação, que aconteceu entre 9h e 17h, notificou 33 veículos e rebocou três para o depósito público.

Além disso, nove barracas que estavam ocupando irregularmente a Avenida Ézio Cardoso da Fonseca também foram notificadas.

De acordo com a Guarda Municipal, a operação de fiscalização de trânsito e ordenamento do sistema viário local visa proporcionar mais mobilidade e fluidez no trânsito e assegurar também aos pedestres um deslocamento seguro pela calçada.