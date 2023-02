Praia do Forte, em Cabo Frio - João Oliveira (RC24h)

Publicado 08/02/2023 17:04

A Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (8), segue com movimentação amena. Apesar da forte chuva que atingiu a cidade na noite desta terça (7), o tempo é estável, no início dessa tarde.

Conforme a meteorologia, a temperatura máxima é de 27°C. O mar tem ondas abaixo de meio metro, ideal para um mergulho. O vento é Sudoeste com rajadas de até 18km/h. O tempo fica instável e o céu varia entre encoberto e nublado, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora, podendo ser de moderada a forte durante o período da tarde.