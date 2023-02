O acusado foi capturado com 80 cápsulas de cocaína. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/02/2023 13:35

Um homem, identificado como A.L.M., de 31 anos, foi preso no final da madrugada desta quinta-feira (9) na comunidade do Morro do Limão, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela Rua David Garcia da Rocha, quando flagraram o elemento em uma tentativa de fuga para dentro de uma igreja ao perceber a presença da viatura.

O acusado foi capturado com 80 cápsulas de cocaína. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.