Publicado 09/02/2023 14:00

O sol saiu com força, o calorão veio e os banhistas voltaram a encher a Praia do Forte, em Cabo Frio, Região dos Lagos nesta quinta-feira (9).



A temperatura máxima é de 29°C, com sensação térmica de 30°C. Durante a tarde, existe a probabilidade de 60% de chuva. A Umidade Relativa do Ar tem máxima prevista de 97% e mínima de 82%.



O vento está na direção Sul, com rajadas de 26Km/h, mudando para Sudeste à tarde e Nordeste à noite. A intensidade máxima prevista é de 15Km/h.



A temperatura da agua na Praia do Forte está em 24°C, com ondas que podem chegar até 1,5m.