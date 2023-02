Talíria Petrone, que foi reeleita para seu segundo mandato na Câmara, está licenciada desde o final de 2022, quando nasceu sua filha - Reprodução/internet

Publicado 13/02/2023 15:35 | Atualizado 13/02/2023 15:36

A emenda parlamentar da deputada federal Talíria Petrone (PSOL) para Cabo Frio aumentou 63%. Agora, o valor a ser destinado passa de R$ 1,6 milhão. A articulação prevê que o dinheiro seja gasto no Meio Ambiente cabo-friense. O projeto socioambiental e educacional terá como foco a proteção da Duna Mãe (maior duna do sudeste brasileiro) e do parque das Dunas, o reflorestamento no topo do Morro do Telégrafo e a construção de dois grandes viveiros de restinga no IFF Campus Cabo Frio e no Colégio Estadual Miguel Couto.



A secretaria de Meio Ambiente, intermediária do projeto, fará ainda a sede do parque das Dunas, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Uma reunião foi realizada nesta semana com a secretária da pasta, Rosalice Fernandes, para falar sobre o assunto.



Estiveram presentes na ocasião, a subsecretária Marcella Santanna, os coordenadores do projeto Juan Gomes, Bárbara Oliveira e Camila Silva, e o representante do PSOL Lucas Muller. A deputada federal Taliria Petrone deve vir a Cabo Frio no mês de maio para acompanhar o projeto.

