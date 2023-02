Apesar da expectativa ser otimista quanto à audiência, o grupo tem outras estratégias, que ainda não podem vir a público, caso ainda haja algum obstáculo - Renata Cristiane (RC24h)

Publicado 14/02/2023 13:32

Segundo o deputado, reunião acontece dia 3 de março, quando pode sair alguma decisão sobre a instalação da universidade no prédio onde atualmente funciona a FerlagosDestaque da coluna política Costa do Sol desta terça-feira (14), uma informação dada em primeira mão pelo deputado Dr Serginho (PL), líder de governo na Alerj, significa que o imbróglio 'Uerj em Cabo Frio' pode estar perto de ser solucionado. Segundo o parlamentar, foi marcada uma audiência de conciliação, dia 3 de março, entre a universidade e a Ferlagos, faculdade particular que ainda ocupa o prédio onde será instalada a instituição de ensino superior público.A “briga” vem desde o ano passado, quando a justiça deu imissão de posse à Uerj para que instalasse os cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais. No entanto, uma liminar permitiu que a faculdade continuasse no imóvel, localizado na Avenida Júlia Kubitscheck, área central de Cabo Frio.A reunião que definiu a data aconteceu nesta segunda (13), com participação de Serginho; Ricardo Lodi (Uerj); do novo secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Azevedo (de gravata, ao fundo da mesa); do presidente da Faperj, Jerson Lima; do presidente da Cecierj, João Carrilho; da presidente da Faetec, Carolina Alves da Costa; a subsecretária de Ciência e Tecnologia, Bianca Santos; e do chefe de gabinete de Serginho, Vaguinho. O deputado disse que a reunião foi positiva e que outra novidade é que a Uerj vai abrir 20 núcleos de extensão no Estado.Apesar das aves de mau agouro, o líder do governo na Alerj vem tendo uma articulação ainda mais livre, tem um excelente diálogo com a Uerj e tem ótima relação com o governador Cláudio Castro (PL). Apesar da expectativa ser otimista quanto à audiência, o grupo tem outras estratégias, que ainda não podem vir a público, caso ainda haja algum obstáculo.PL NO COMANDO DE 3 SECRETARIASNo fim de semana, saíram algumas informações na mídia dizendo que o União Brasil estava avançando sobre a as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia e de Educação, querendo espaço e pressionando o governador Cláudio Castro (PL). A gente conversou com o deputado Dr Serginho (PL) e ele disse que não é verdade e que está tudo sob controle. Não só a Secti e a Seeduc como também a secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) continuam nas mãos do PL. Serginho destacou ainda que o União é um aliado político do PL.‘FECHAMENTO’ AINDA É PRECOCEFalando em Serginho, sobre a nota que demos aqui acerca do “fechamento” dele com o Subtenente Bernardo (DC) – seu atual assessor de gabinete – como seu futuro candidato a vice em 2024, Dr Serginho disse que não procede, que é muito prematuro falar do assunto. “Isso não foi discutido, o que existe é uma parceria, Mauro Bernardo é do meu grupo político”.