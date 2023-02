A temperatura máxima hoje é de 29°C. Com possibilidade de 60% de chuva na parte da tarde e durante a noite. - João Víctor Oliveira (RC24h)

A temperatura máxima hoje é de 29°C. Com possibilidade de 60% de chuva na parte da tarde e durante a noite.João Víctor Oliveira (RC24h)

Publicado 14/02/2023 16:12

Esta terça-feira (14) começou com o céu nublado, mas, aos poucos, foi dando espaço para o sol ser o protagonista do dia em Cabo Frio. A movimentação na Praia do Forte é bem menos intensa do que temos visto nos últimos dias.



A temperatura máxima hoje é de 29°C. Com possibilidade de 60% de chuva na parte da tarde e durante a noite. O vento está na direção nordeste com rajadas de 12Km/h.