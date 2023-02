Na oportunidade, Fábio solicitou melhorias na qualidade dos serviços oferecido. - ASCOM

Na oportunidade, Fábio solicitou melhorias na qualidade dos serviços oferecido. ASCOM

Publicado 16/02/2023 16:24

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) esteve no Rio, na terça-feira (14), para uma reunião com a diretoria da concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica na cidade, a Enel. Na oportunidade, Fábio solicitou melhorias na qualidade dos serviços oferecido.

Ou seja, foi pedir o óbvio: luz elétrica. Os moradores da Região dos Lagos passam por perrengues deste tipo principalmente em época de chuva e alta temporada. Mas o negócio está tão complicado na Aldeia que a instabilidade no fornecimento de energia têm atingido estabelecimentos com rede de maior potência.

E aí, cansado de esperar a solução esperar, foi até a capital. Levou junto o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, o procurador-geral do município, Peter Samerson e um empresário do município aldeense.

Verdade seja dita, Fábio do Pastel tem se esforçado, desde o início de seu mandato, para atrair empresas em sua cidade. Acontece que a Enel não está chegando junto. Complicado investir num negócio e na hora de ligar a máquina, cadê? A rede não suporta.

"Foi pensando em manter São Pedro da Aldeia como um local atrativo para grandes empresas que nós cobramos uma solução da concessionária para problemas que atingem empreendimentos, loteamentos e obras, além de residências", comentou o prefeito Fábio do Pastel.

O caso é sério e pode dificultar a chegada e manutenção de novas empresas no município, colocando em xeque a economia do município, fora o aumento do desemprego.