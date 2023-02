Na Praia do Forte, areia cheia e mar também está concorrido, bem propício para um mergulho, com ondas abaixo de meio metro e temperatura da água em 25°C. - João Víctor Oliveira (RC24h)

Publicado 17/02/2023 13:35

Sextou (17) com calorão e termômetro na casa dos 30°C em Cabo Frio, e segundo a meteorologia, os dias de Carnaval serão semelhantes e com poucas chances de chuva. Nesta sexta, a temperatura máxima pode bater 35°C, mas a sensação térmica fica perto dos 40°C. Ainda conforme a previsão, no decorrer do dia o tempo pode até ficar instável, com céu parcialmente nublado, mas o calor não vai dar trégua.



O vento é Nordeste, a 20Km/h com rajadas de 29Km/h. A intensidade máxima prevista é de 35Km/h no fim da tarde.



Na Praia do Forte, areia cheia e mar também está concorrido, bem propício para um mergulho, com ondas abaixo de meio metro e temperatura da água em 25°C.

Os foliões que escolheram Cabo Frio para a folia de Momo terão praia e sol garantidos. É só curtir, sem esquecer da hidratação e do filtro solar.