Para todo o período do Carnaval, são esperados 450 mil veículos, sendo sábado (18) o dia de maior fluxo, com 54 mil veículos - Reprodução

Para todo o período do Carnaval, são esperados 450 mil veículos, sendo sábado (18) o dia de maior fluxo, com 54 mil veículosReprodução

Publicado 17/02/2023 13:19

RJ-124 (VIALAGOS)

Na manhã desta sexta-feira (17), o motorista que chega a Região dos Lagos ainda vai encontrar a RJ-124 com tráfego normal nos dois sentidos da rodovia.

Porém, a previsão da CCR Via Lagos, concessionária que administra o trecho, é de que 48 mil veículos passem pela RJ-124 apenas nessa sexta.

Para todo o período do Carnaval, são esperados 450 mil veículos, sendo sábado (18) o dia de maior fluxo, com 54 mil veículos.

NITERÓI-MANILHA (BR-101)

Na BR-101, no sentido Espírito Santo, o motorista encontra pontos de lentidão nos seguintes locais:

do km 314, em São Gonçalo, ao km 293, em Itaboraí;

e do km 286, em Itaboraí, ao km 262, em Rio Bonito.

No sentido Rio de Janeiro, o trânsito segue sem interdições.

Tempo parcialmente nublado.

A previsão da Arteris Fluminense, responsável pelo trecho, é de mais de 101 mil veículos circulem pela BR-101/RJ apenas nessa sexta, com pico das 13h às 23h.

PONTE RIO-NITERÓI

O motorista que pegar a Ponte Rio-Niterói nessa sexta, vai encontrar trânsito congestionado sentido Niterói a partir do vão central, devido ao excesso de veículos. Travessia em 24 minutos.

No sentido Rio, o fluxo segue normal. A travessia leva 13 minutos. Tempo bom.

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a ponte, cerca de 1,9 milhão de carros vão passar na rodovia entre os dias 15 e 27 de fevereiro.