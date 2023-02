Eles foram capturados também a bordo de dois veículos no bairro Outeiro, com um simulacro de arma de fogo. - Letycia Rocha (RC24h)

Eles foram capturados também a bordo de dois veículos no bairro Outeiro, com um simulacro de arma de fogo.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/02/2023 13:12

fotogaleria Uma operação conjunta entre as polícias Federal e Militar resultou na prisão de dez integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos de cargas e residências na tarde desta quinta-feira (16) na Região dos Lagos.

Durante a ação, os agentes interceptaram e detiveram quatro dos criminosos, que seguiam em um automóvel para um condomínio localizado no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, com o objetivo de invadir e roubar uma casa no local. Os elementos estavam estavam com duas armas de fogo, que foram apreendidas.

De acordo com a ocorrência, outros três integrantes da mesma quadrilha haviam planejado um roubo de carga em Araruama. Eles foram capturados também a bordo de dois veículos no bairro Outeiro, com um simulacro de arma de fogo.

Além disso, mais três criminosos da organização foram abordados em um carro no bairro Inoã, em Maricá, sendo encaminhados para a Delegacia da PF em Macaé, para serem ouvidos em sede policial. Com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e quatro aparelhos celulares.