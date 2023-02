O criminoso destruiu computadores e agrediu funcionários. Logo em seguida, ele invadiu, depredou a sala do secretário e fugiu. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/02/2023 13:56

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (15), em Cabo Frio na, Região dos Lagos, pelos crimes de extorsão e dano ao patrimônio público. Segundo a Polícia Civil, o acusado teria invadido, durante a manhã, a Secretaria de Pesca e Aquicultura de Macaé e ameaçado os funcionários.

Durante as oitivas, testemunhas disseram à polícia que o elemento procurava pelo secretário da pasta, Jair Gomes de Barcelos Júnior. Ele afirmava que, caso não fosse inserido no cadastramento do defeso, mataria Jair, que não estava no local no momento.

O criminoso destruiu computadores e agrediu funcionários. Logo em seguida, ele invadiu, depredou a sala do secretário e fugiu.

Com as investigações, agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP) identificaram que o pai do acusado possuía uma embarcação atracada no ‘Porto do Gelo Forte’, em Cabo Frio. Em diligência no local, o elemento foi encontrado e capturado.

O criminoso foi encaminhado para a distrital e permaneceu preso.