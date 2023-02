Todavia, o DETRO considera também, as linhas, serviços e seções do Sistema de Transporte Rodoviário Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro, que utilizam veículos equipados com ar-condicionado, levando em conta a Portaria DETRO/PRES. n° 1699, de 09 de fevereiro de 2023 , que tornou obrigatório o funcionamento do equipamento de ar-condicionado nos veículos utilizados nas operações do transporte de passageiros, independentemente da característica da linha.Ou seja, o aumento é valido somente para as linhas, serviços e seções operadas com veículos equipados com ar-condicionado.Tendo em consideração a realidade do serviço prestado pelo Grupo Salineira na região, o possível reajuste assusta os usuários do transporte coletivo. A nova tarifa contribui ainda mais com reclamações sobre a empresa, que tem sido alvo recorrente da indignação dos passageiros devido à diversos problemas, e entre os mais comentados, está a ausência de ar-condicionado nos coletivos.“Poxa tá um calor! A gente sai para trabalhar e os ônibus lotados. A passagem tá cara e o ar-condicionado, que antes da pandemia era ligado, agora não ligam mais! Isso é um absurdo, o próprio motorista de um ônibus falou que esse preço da passagem já é contando com o ar-condicionado ligado, cadê? Agora eles ainda querem aumentar? Sem condições”, disse Dayane Oliveira, que utiliza diariamente a linha Santo Antônio x Maria Joaquina.O Dia entrou em contato com a Salineira, que ainda não emitiu nenhum aviso de reajuste ou nota oficial, mas deu a informação de que “o poder concedente está alinhando isso junto à empresa”.A informação apontou também, que não há previsão para implementação de um reajuste de tarifa para esse sábado (18). “Havendo um reajuste de tarifa, a empresa comunicará previamente”.