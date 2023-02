Além da insegurança, a imundice em torno da rodoviária é flagrante, com o agravante da grande concentração de pombos que ficam por ali à espera de restos de alimentos ou bicando nos lixos. - João Víctor Oliveira (RC24h)

Publicado 17/02/2023 17:03

fotogaleria Sujeira, abandono, mau cheiro, banheiro em péssimas condições, falta de estacionamento e de segurança. Esses são alguns dos problemas do Terminal Rodoviário Alexis Novellino, em Cabo Frio. Esses problemas são vistos por turistas que desembarcam na cidade e são vividos diariamente por quem trabalha no local. Motoristas de ônibus, taxistas, atendentes, entre outros, têm reclamado com frequência da situação.

O entorno também demanda melhorias e mais segurança com urgência, segundo passageiros entrevistados pelo O DIA. Vários casos de assaltos já foram registrados naquela área durante a noite. Um deles aconteceu com um turista que veio do Rio de Janeiro e logo que desembarcou solicitou um transporte por aplicativo. Enquanto esperava pelo veículo, foi abordado e cercado por um grupo de homens que o agrediram e levaram seus pertences, documentos e dinheiro.

Numa outra situação, uma jovem foi assaltada logo depois que desembarcou no fim do terminal, onde param os ônibus vindos de Minas Gerais. Ela ficou em estado de choque e foi acudida por um taxista, que a levou para casa dela em segurança.

Além da insegurança, a imundice em torno da rodoviária é flagrante, com o agravante da grande concentração de pombos que ficam por ali à espera de restos de alimentos ou bicando nos lixos.