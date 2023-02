Carnagay é um dos blocos mais tradicionais da cidade, São 18 anos colorindo a praia do Forte - Divulgação

Publicado 20/02/2023 10:37

Nesta segunda-feira (20) de Carnaval, o Bloco Carnagay promete transformar a Avenida Litorânea, em Cabo Frio,na Região dos Lagos, em uma verdadeira balada, com Djs e muita música eletrônica. A folia dos coloridos, em sua 18ª edição, será marcada também pelo retorno do bloco que ficou dois anos parado por conta do período mais crítico da pandemia de Covid-19, com muita irreverência e alegria. A concentração, excepcionalmente este ano, vai começar às 11h, na Praia do Forte, na Estação do Carnaval.

A animação ficará por conta do DJ Residente Petersen, dos djs Lucas de Paula, Sabrina Sá, Geleia e Duda, que prometem levar os milhares de foliões à loucura, com uma mega e verdadeira balada de música eletrônica. O bloco contará ainda com shows da cantora Karol Bastos e da drag Mary Summers, que vão embalar os foliões até as 18 horas.

“Queremos este ano, após dois anos bem complicados que vivemos com a pandemia , celebrar a maior idade do nosso tradicional bloco de arrastão de todas as tribos e cores, da maneira que sabemos muito bem, que é levando muita alegria, música, diversão e conscientização para nossos foliões, destacou Rodolpho Campbell, vice-presidente do Bloco Carnagay.“