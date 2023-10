22 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e 03 pedaços de maconha. - Divulgação/ PM

Dois homens e um adolescente foram capturados com drogas em cidades da Região dos Lagos nesta quarta-feira (25).



Em Cabo Frio, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Lincoln Garcia Guimarães, na Praia do Siqueira. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento pelo local teve atenção voltada para o acusado, que entrou em fuga. Os policiais conseguiram detê-lo, e o elemento foi encontrado com 96 pinos de cocaína na mão.



O acusado foi identificado como L.d.S.P., de 20 anos. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece preso.

Ainda em Cabo Frio, um adolescente foi apreendido com uma carga de drogas na tarde desta quarta na Rua 7, no bairro Manoel Corrêa. Uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo local e avistou o adolescente em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o menor tentou fugir, mas foi capturado.



Com o adolescente, os policiais apreenderam 22 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e 03 pedaços de maconha. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e permaneceu apreendido.

Na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, um homem também foi preso por tráfico de drogas nessa quarta, depois que a PM recebeu informação sobre um elemento que estaria traficando drogas na região. Os policiais foram ao local e identificaram um indivíduo com as características descritas.



Ao avistar a viatura, o criminoso tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, os policiais apreenderam 96 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha e R$ 24 reais em espécie. O acusado, identificado como C.W.S.D.F., de 25 anos, foi encaminhado para a 126ª DP, autuado por tráfico de drogas e preso.

