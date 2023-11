1.188 pinos de cocaína, 130 buchas de maconha, 29 pedras crack, R$ 25 reais espécie e um celular. - Divulgação/PM

Publicado 06/11/2023 16:03

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi preso por tráfico de drogas em Cabo Frio, na tarde deste sábado (4).

De acordo com a Polícia Militar, após informações de que um elemento estaria traficando na Rua Beira Alta, no bairro Boca do Mato, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até o endereço.

Ao chegar ao local, o criminoso, identificado como E.R.d.C., tentou fugir, porém foi alcançado pelos policiais. Com ele, os militares encontraram 1.188 pinos de cocaína, 130 buchas de maconha, 29 pedras crack, R$ 25 reais espécie e um celular.

O homem foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde ficou preso por tráfico de drogas.