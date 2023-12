126ª DP - Divulgação/PM

126ª DPDivulgação/PM

Publicado 05/12/2023 13:45

Cabo Frio -

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas após uma tentativa de fuga da Polícia Militar na noite de segunda-feira (4), no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio.



Segundo a ocorrência, uma equipe estava em patrulhamento pela região quando teve a atenção voltada para uma moto sem placa com dois indivíduos, ambos sem capacete. Ao perceber a viatura, os dois entraram em fuga.



A equipe policial iniciou uma perseguição e conseguiu alcançar os suspeitos na ponte Deputado Wilson Mendes. Os dois foram detidos e conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



Durante a revista pessoal, os agentes encontraram, com o adolescente, 19 buchas de maconha e dois tabletes da droga, além de R$ 125 em espécie.



O menor foi autuado em flagrante por crime análogo ao tráfico de drogas e permaneceu apreendido. O outro homem foi liberado após prestar esclarecimentos.