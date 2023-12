Parque na praça do Moinho - Divulgação

Parque na praça do Moinho Divulgação

Publicado 05/12/2023 18:09

Cabo Frio -

Após quase uma semana da recomendação do Ministério Público para a retirada do polêmico parque de diversões na Praça do moinho, no Peró, em Cabo Frio, denúncias apontam que a estrutura permanece quase intacta. Como a prefeitura anunciou que seguiria a indicação na última quarta-feira (29), uma equipe do O DIA foi até o local nesta segunda (4) para averiguar em que pé estaria a remoção dos brinquedos e identificou que a estrutura permanece praticamente intocada.

Multa Divulgação

E, conforme documento do MPRJ, o município se obriga ao pagamento do valor de R$ 500 por dia de atraso ao cumprimento da recomendação. Até o momento, a prefeitura já acumula uma multa de R$ 2.500.

Parque na praça do Moinho Divulgação

A montagem do parque privado gerou um grande conflito na cidade, principalmente com os moradores do bairro, porque foi realizada em uma praça pública. Mas não para por aí. Imagens feitas na manhã desta terça-feira (5) mostram o estado em que a estrutura se encontra. Além de brinquedos antigos, alguns estavam sendo equilibrados por pequenas ripas de madeiras. Inclusive, o Jornal O DIA recebeu denúncias de que, na última semana, quando a roda-gigante foi montada, na fase de teste, uma criança teria ficado presa na estrutura. Teria sido necessário um técnico mexer no motor para que a situação fosse resolvida. O fato não foi confirmado.