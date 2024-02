ROMU - Divulgação/PM

Publicado 29/02/2024 15:49

Cabo Frio - Na madrugada desta quinta-feira (29), por volta de 00h40, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Cabo Frio detiveram um homem com mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, durante patrulhamento de rotina.



Os agentes da ROMU avistaram dois homens em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante a averiguação, foi constatado que um dos indivíduos, de 32 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.



Diante da situação, o homem foi detido e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado à carceragem da 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrantes do dia.