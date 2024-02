Endereço na conta de luz - Denunciante/ Ludmila Lopes

Endereço na conta de luzDenunciante/ Ludmila Lopes

Publicado 27/02/2024 13:40

Imagine pagar taxa de iluminação pública, mas não receber manutenção de lâmpadas queimadas há meses porque a prefeitura afirma que o logradouro não faz parte do município? De acordo com denúncias, isso estaria acontecendo na Rua Oscar Cândido Cardoso, no bairro Porto do Carro. Eles afirmam que a tarifa está vindo em nome de Cabo Frio, mas o município estaria jogando a “responsabilidade” para São Pedro da Aldeia, cidade vizinha.



De acordo com os moradores, os postes estariam com as luzes queimadas há, pelo menos, cinco meses. Desde então, eles vêm tentando resolver a situação com a prefeitura e com a Comsercaf, contudo, a alegação que estariam recebendo seria que, por ser “uma rua na divisa entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, não seria responsabilidade da prefeitura resolver este problema”.



Uma mulher que mora no local há dez anos, que prefere não se identificar, diz que “nenhuma prefeitura faz coisa alguma pela rua”. Ela, indignada com a situação, diz que “a conta de luz vem em nome de Cabo Frio, mas a de água, vem como São Pedro da Aldeia”.



Diante da alegação, o questionamento entre eles é: “Se a prefeitura não pode resolver o problema por se tratar de uma rua na competência de outra cidade, por que as taxas de iluminação pública são direcionadas a Cabo Frio?”



Cansados de esperar, um grupo de moradores foi até a prefeitura de Cabo Frio na tarde desta segunda-feira (26), em busca de auxílio, mas, segundo relato, não conseguiu qualquer retorno da gestão pública.



Com isso, jornal O Dia entrou em contato com as prefeituras de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, além da Enel, para questionar sobre para qual município a tarifa está sendo repassada e esclarecer de quem é a responsabilidade sobre a manutenção da iluminação pública do logradouro, tendo em vista que os moradores também reclamam de outras questões, como esgoto a céu aberto e falta de manilhamento, por exemplo.



Sobre o caso, a Enel informou que “atua apenas como agente arrecadador da taxa de iluminação pública e que a cobrança é realizada de acordo com as informações repassadas pelas prefeituras, que são as responsáveis pelo serviço”.



Já a prefeitura de São Pedro da Aldeia declarou que, “por ser um território limítrofe, enviará uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos até o local para averiguar a situação”.



O município de Cabo Frio não se pronunciou até o momento.