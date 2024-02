Acidente na Estrada do Guriri - Divulgação

Publicado 26/02/2024 17:47

Cabo Frio - A colisão entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na noite deste domingo (25) na Estrada do Guriri, na RJ-102, em Cabo Frio, próximo ao Condomínio Bosque do Peró.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h43 para atender a ocorrência. No local, as guarnições se depararam com uma vítima adulta, do sexo masculino, com ferimentos leves. Uma viatura da Polícia Militar também esteve presente no local para prestar auxílio.



Posteriormente, o homem foi encaminhado para o Hospital Central de Emergência (HCE) da cidade, no bairro São Cristóvão. O atual estado de saúde da vítima não foi atualizado.



A dinâmica do acidente não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, contudo, populares que presenciaram a ocorrência e costumam passar pela via afirmam que a “estrada é complicada”, devido à “grande quantidade de relevos e falta de iluminação”. “Passo de moto todo dia e nem dá para acelerar de tanta rachadura”, disse uma testemunha do acidente.



Diante do relato, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio e ao Estado, questionando se existe alguma previsão de revitalização da estrada.



Sobre o caso, o município enviou a seguinte nota: “A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Estrada do Guriri (RJ 102) é uma rodovia estadual, sendo a manutenção responsabilidade do Governo do Estado, por meio do DER-RJ. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos constantemente realiza reparos emergenciais em diversos trechos, bem como a troca de lâmpadas e a manutenção na rede de iluminação da via.



Diante dos relatos apresentados, a Secretaria de Obras vai enviar uma equipe ao local para verificar a situção e qual a medida será adotada. Com relação à iluminação, a Comsercaf também vai enviar uma equipe ao trecho citado”.



O Estado ainda não retornou.