126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 23/02/2024 15:22

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (22), um homem foi preso em flagrante por furto de celular na Rua Érico Coelho, no centro de Cabo Frio. A Polícia Militar presenciou um tumulto no local e, ao se aproximar, populares indicaram o autor do crime.

O acusado, L.J.H.S., de 20 anos, havia furtado o aparelho celular da vítima, de 56 anos. O celular foi recuperado e devolvido à mulher.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, à 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrante do dia, onde permaneceu preso por furto.