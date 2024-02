"Rico", que já possui registro criminal por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado em flagrante delito - Divulgação/ PM

Publicado 20/02/2024 19:56

CABO FRIO - Um homem de 20 anos, identificado como “Rico”, foi preso no início da noite desta terça-feira, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada por volta das 18h20, na Rua Tamoios, no Centro, numa localidade conhecida como “Buraco do Boi”.

De acordo com a ocorrência, a ação policial fez parte de um levantamento de dados de inteligência relacionado a uma tentativa de homicídio registrado no bairro na noite anterior, segunda-feira (19).

Foi então que, durante buscas pela localidade, a guarnição teve a atenção voltada para um elemento que apresentava atitude suspeita, então decidiu por abordá-lo. Na revista pessoal, ainda segundo o relatório policial, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e seis munições intactas.

Diante dos fatos, “Rico”, que já possui registro criminal por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante delito.