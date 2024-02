Acidente - Renata

Publicado 21/02/2024 18:48

Cabo Frio - Um capotamento foi registrado na tarde desta quarta-feira (21), na orla das Palmeiras, em Cabo Frio. A ocorrência envolveu três veículos e teria sido provocado, conforme populares, por um motorista que aparentava estar sob efeito de alguma substância, possivelmente alcoólica. A informação não foi confirmada pelas autoridades.



Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram enviadas ao local para atender a ocorrência, que envolveu três automóveis, modelos NISSAN, GOL e T-CROSS, sendo o último, conforme informações apuradas pelo O Dia, responsável pelo acidente.



Por sorte, de acordo com as autoridades, não tiveram feridos. Vale pontuar que o local conhecido por reunir famílias, com crianças e idosos, especialmente no fim da tarde. Contudo, apesar disso, foram registrados danos materiais significativos, incluindo a derrubada do totem do canteiro central e prejuízos ao responsável pelo GOL, que não possui seguro e apenas estava estacionado no local quando tudo aconteceu.



De acordo com populares, após o capotamento, o responsável pelo T-CROSS teria tentado fugir, mas foi alcançado na esquina e estaria apresentando comportamentos “estranhos”. Em seguida, ele foi conduzido a uma viatura da PM, onde teria dormido, apesar da adrenalina.

Além disso, quem estava no local afirma, ainda, que um amigo dele teria ido até lá para recolher seus pertences e que trata-se de “uma pessoa importante”. As informações não foram confirmadas pelas autoridades.



O caso será investigado pelas autoridades.