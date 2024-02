Carro clonado - Divulgação/PM

Publicado 21/02/2024 13:58

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu um carro clonado na tarde desta terça-feira (20), na RJ-106, altura do km 137, em Unamar, Cabo Frio. Na ação, o motorista do veículo ficou preso por receptação.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe foi acionada após câmeras de monitoramento da RJ 106 monitorarem a passagem do veículo VW/T-Cross, placa RQN9C92, com alerta de clonagem.

Ao abordar o veículo, os policiais constataram indícios de adulteração como etiquetas do fabricante soltas, numeração do vidro raspada, chassi com desconformidade e numeração da central multimídia diferente da placa.

Após fiscalização minuciosa, foram encontrados elementos que comprovaram a adulteração do chassi e do motor, e a identificação do veículo original, placa RIZ5G03, roubado em 22 de janeiro de 2024 no Rio de Janeiro (Registro de Ocorrência n° 580 da 18ª DP).

O condutor, Uermenson L. A., foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à 132ª DP (Central de Flagrantes). O veículo foi apreendido e permanece na 126ª DP de Cabo Frio.