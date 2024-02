PSF do Caminho de Búzios e sala de exames da unidade improvisada no Tangará - RC24h

Publicado 23/02/2024 19:03

Atendimento, triagem, consulta… tudo isso sendo realizado em apenas uma sala improvisada. Médicos com espaços mínimos para examinar os pacientes. Esse é o cenário da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Caminho de Búzios, que funciona temporariamente no bairro Tangará, em Cabo Frio.

Segundo denúncias, nesta sexta-feira (23), em razão da condição precária do prédio original, a unidade de saúde teria sido desativada e remanejada para o bairro Tangará, à espera de um novo aluguel. Contudo, o atendimento no espaço continua em péssimas condições.

A denúncia ainda revela que “ao que parece, a questão do aluguel já foi resolvida, mas o prédio estaria passando por obras” – o que resulta a impossibilidade da ESF voltar ao bairro de origem.

“Sou usuária do posto, sou funcionária pública há 20 e poucos anos, tenho um irmão especial que precisa do posto, que a gente ultimamente só está pegando a receita dele, que todo mês tem que buscar. Ele usa remédio controlado. É uma falta de respeito com a comunidade, né?”, protesta uma moradora.

A prefeitura de Cabo Frio foi questionada sobre a situação, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.