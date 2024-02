Uma pistola calibre 380, 30 munições do mesmo calibre, 2 carregadores de pistola, 7 cápsulas de cocaína, 1 aparelho celular e R$ 60 em espécie no local da abordagem - Divulgação/PM

Publicado 26/02/2024 16:40

Cabo Frio - Um homem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (23), em Cabo Frio, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, em resposta a uma denúncia anônima que apontava a presença do suspeito na Rua Machado de Assis, no bairro Tangará.



O cerco foi montado pelos policiais, tornando impossível a fuga do indivíduo. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma em sua cintura, e ele não ofereceu resistência durante a revista do material.



Os agentes apreenderam uma pistola calibre 380, 30 munições do mesmo calibre, 2 carregadores de pistola, 7 cápsulas de cocaína, 1 aparelho celular e R$ 60 em espécie no local da abordagem.



O suspeito foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Além disso, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.



