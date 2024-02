O criminoso - Divulgação/PM

O criminoso Divulgação/PM

Publicado 26/02/2024 17:39

Cabo Frio - Na noite de domingo (25), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tentativa de sequestro relâmpago. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi abordada pelo acusado enquanto dirigia um veículo na Avenida Júlia Kubitscheck, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio.



O criminoso obrigou a mulher a dirigir pela cidade enquanto a ameaçava com uma arma, exigindo que ela fizesse saques em caixas eletrônicos. A vítima não conseguiu realizar os saques devido a falha na biometria, mas o acusado conseguiu roubar os cartões bancários, documentos e R$ 40 em espécie.



Após a fuga do criminoso, a vítima acionou a polícia. A equipe localizou o veículo da vítima e, após cerco tático, capturou o acusado na rodoviária de Cabo Frio. Com ele, foram encontrados os cartões bancários, o documento da vítima, o dinheiro roubado, uma faca e um simulacro de revólver.



Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro e permanece preso.