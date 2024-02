Foi encontrado um grande volume de drogas, incluindo 1.160 pedras de crack e 34 tiras de maconha, além de R$ 118 em dinheiro e 2 rádios transmissores - Divulgação/PM

Publicado 26/02/2024 16:58

Cabo Frio - Três homens, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde de sábado (24), em Cabo Frio. A operação foi realizada pelo Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar na Rua Sete, no bairro Manoel Corrêa.



Os detidos, que tinham um histórico conhecido de envolvimento em atividades ilegais, foram capturados após uma tentativa de fuga durante um cerco tático montado pelos policiais. Um dos indivíduos estava com mandado de prisão em aberto, agravando ainda mais a situação.



Durante a prisão, foi encontrado um grande volume de drogas, incluindo 1.160 pedras de crack e 34 tiras de maconha, além de R$ 118 em dinheiro e 2 rádios transmissores.



Eles foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e permaneceram presos.



Veja o vídeo: