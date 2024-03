Ilha do Japonês - Divulgação

Publicado 04/03/2024 14:11

Cabo Frio - Uma turista de 58 anos, natural de Minas Gerais, foi salva pela Guarda Marítima na tarde deste sábado (2), após passar por uma situação de afogamento na Ilha do Japonês, em Cabo Frio.



Segundo os agentes, a mulher se assustou com uma onda (marola) e perdeu a consciência. A equipe de resgate iniciou imediatamente a operação de socorro e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU.



Após os primeiros exames, foi constatado que a vítima apresentava uma saturação de oxigênio de 73%. Ela foi encaminhada ao Hospital Central de Emergência, localizado no bairro de São Cristóvão, para receber atendimento médico adequado.



Até o momento, estas são as informações disponíveis sobre o incidente.