Alimentação intravenosa - Rede social

Alimentação intravenosa Rede social

Publicado 04/03/2024 18:19

Cabo Frio - Uma moradora de Cabo Frio, que preferiu não se identificar por medo de represálias, denuncia que o pai, de 75 anos, ficou dois dias sem se alimentar intravenosamente por falta de materiais no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança. O idoso, que foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a unidade na noite de sexta-feira (1), não estaria conseguindo comer por conta de uma pneumonia. Ele só teria recebido a alimentação intravenosa no domingo (3), com a chegada do equipamento. Familiares também relatam falta de medicamentos básicos, como dipirona.

A mulher faz questão de elogiar o tratamento que o pai recebeu por parte dos médicos e enfermeiros, tanto da UPA, onde o idoso passou por exames de sangue e urina, quanto da unidade do Jardim Esperança, onde ainda encontra-se internado. Ela conta que o pai teve quatro AVC’s antes de ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, onde, após exames, foi constatado um quadro de infecção, sendo necessária a transferência dele para o Hospital Otime Cardoso dos Santos.

Ela conta que o pai ficou internado, inicialmente, na área do trauma da unidade do Jardim Esperança, onde teria contraído pneumonia, o que agravou ainda mais o estado dele, por conta do catarro na garganta. Os profissionais teriam tentado realizar a alimentação do idoso, ainda de forma oral, através de uma seringa, mas, por conta do estado do paciente, não foi possível.

O problema é que, de acordo com a denunciante, por mais que os médicos e enfermeiros estivessem fazendo o possível para tratar do seu pai, o hospital não contava com o material para realizar a alimentação intravenosa. Ela conta que o equipamento apenas chegou à unidade na tarde de domingo (3), por volta das 15h. “Ontem (domingo) tinha acabado de chegar, que eu fui lá falar com elas (enfermeiras) que meu pai estava há três dias sem comer nada. Aí ela foi e falou, ‘ó, chegou agora. Agora que chegou que a gente vai botar nele aqui, agora'”, relata.

A denunciante também conta que os profissionais pediram que ela levasse dipirona, mas que, até o momento, ainda não utilizaram.

Nesta segunda-feira (4), o quadro do paciente, de acordo com a filha, teria piorado, o que fez com que ele fosse realocado mais uma vez para o trauma. Ela conta que os médicos disseram que, se ele não apresentar melhoras, pode ser entubado. A preocupação é que, neste meio tempo, também falte materiais para o tratamento do idoso. “Estou muito preocupada com o meu pai”, pontua.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o motivo da falta de materiais para o tratamento do idoso no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, e aguarda retorno.