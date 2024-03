Carro com o para-choque arrancado pelo caminhão dos bombeiros - Rede social

Publicado 22/03/2024 16:57

Cabo Frio - Elisaldo Resende, locutor e morador de Cabo Frio, denunciou ao Jornal O Dia uma suposta ação imprudente por parte agente do Corpo de Bombeiros da cidade, que resultou em danos ao veículo da esposa dele. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (21), no início Ponte Feliciano Sodré, quando ela saía do serviço e ele acompanhava o trajeto de bicicleta.



De acordo com Elisaldo, o carro da esposa teve o para-choque arrancado pelo caminhão dos bombeiros, que estava a caminho de um atendimento. O denunciante conta que a mulher, ao ouvir a sirene, fez como todos os outros automóveis e abriu espaço para o caminhão passar, contudo, a “imprudência” do motorista causou o que ele chama de “verdadeiro estrago”.



O locutor destaca que, após o incidente, ninguém prestou qualquer auxílio a sua esposa, que poderia ter se machucado. Após o ocorrido, ela se afastou para avaliar o prejuízo e, em seguida, acompanhada de Elisaldo, foi até a base do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, para falar com o agente que estava responsável pela direção do caminhão.



Ele conta que o objetivo era conversar e fazer com que o bombeiro assumisse a responsabilidade de seu ato, no entanto, conta que foram recebidos “com ironia e arrogância”, com o motorista negando responsabilidade. “Eu acho que eles deveriam pelo menos dar uma assistência, né?”, questionou Elisaldo, pontuando que o agente teria tentado jogar a culpa para a esposa dele.



Ainda de acordo com o relato, durante o confronto na base dos bombeiros, o agentes envolvido no incidente teria aumentado o tom de voz com o denunciante e a esposa. Inclusive, Elisaldo conta que ele teria tentado induzi-lo a entrar na base, com a possível intenção de acusá-lo de invasão. Contudo, afirmou que permaneceu na calçada a todo instante, fazendo questão de registrar em vídeo.



Diante da situação, Elisaldo destacou que não gosta nem de pensar sobre o que poderia ter acontecido se o incidente tivesse ocorrido em cima da ponte e não no início, onde o carro poderia ter caído. Ele conta que o que mais o irritou foi a postura do motorista, por não assumir o erro e pela falta de respeito. “Achei muita sacanagem do tal do sargento (…). Achei um abuso de autoridade dele”, lamentou.



Por fim, para não gerar ainda mais estresse, o casal decidiu arcar com o prejuízo, que ficou em R$ 2 mil. “Isso é uma falta de respeito, uma verdadeira injustiça com a gente”, finalizou.



O Jornal O Dia entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, questionando sobre a responsabilização do incidente e também a postura do sargento, e aguarda retorno.