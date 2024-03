Estudantes - Redes sociais

- O verão chegou ao fim no início desta quarta-feira (20), mas meteorologistas acreditam que este será o outono mais quente em anos. Para os próximos dias, em Cabo Frio, a previsão do tempo indica calor excessivo, com sensações térmicas beirando os 40ºC. Apesar disso, denúncias apontam que algumas unidades escolares da cidade não contam com ar-condicionado, fato que, conforme os afetados pelo problema, tem tornado os ambientes “insalubres e desumanos”.No Colégio Municipal Rui Barbosa, os estudantes afirmam que, assim como o município vizinho, Arraial do Cabo, a unidade está enfrentando problemas relacionados à falta de ampliação de capacidade de carga elétrica por parte da Enel . Isso impossibilita a instalação de um sistema de refrigeração na unidade.Os alunos alegam que, no ano passado, a concessionária teria dado um prazo de 120 dias para resolver o problema. A data limite chegou ao fim na última sexta-feira (15) e, ainda de acordo com a denúncia, nada teria sido feito. Eles afirmam que estão de “mãos atadas”.“Estamos enfrentando temperaturas elevadas na casa dos 35ºC dentro da sala, diversos alunos e professores estão passando mal por causa da falta de ventilação nas salas”, disse uma estudante, pontuando que o problema não é falta de ar-condicionado.“Não é por falta de ar-condicionado, pois o colégio tem equipamento novo e lacrado em uma das suas salas”, pontua.Sobre o caso, a prefeitura pontuou que o Colégio Rui Barbosa não é o único a passar pela situação. “Alguns prédios não possuem capacidade para receber as máquinas devido a problemas relacionados à estrutura elétrica externa”.Contudo, especificou que a incumbência não é do município. “A solução para o problema é responsabilidade da Enel, que apesar dos pedidos das escolas para aumento da capacidade elétrica da rede, ainda não atendeu aos chamados”. Por fim, disse que a concessionária “informou que o prazo para o aumento da capacidade elétrica da rede expira no dia 30 de março, e a equipe de instalação dos aparelhos de ar-condicionado já realizou o levantamento para instalação na unidade”.