Publicado 19/03/2024 16:48

Cabo Frio - Um funcionário da Comsercaf, que preferiu não se identificar, denunciou que, durante a coleta de lixo do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, nesta terça-feira (19), foi ferido por resíduos hospitalares. Ele afirma que o despejo não estava separado do lixo orgânico.



Segundo o denunciante, apesar do incidente ter sido registrado nesta terça, o problema vem sendo notado pelos funcionários da autarquia há, pelo menos, duas semanas. Geralmente, eles não costumam fazer esta coleta, sendo esta de responsabilidade de um setor especializado.



Por algum motivo não identificado, os resíduos estariam sendo misturados e despejados em uma sacola de cor diferente.



Ainda de acordo com o relato, ao perceber que a coleta não estava sendo realizada pelos funcionários especializados, a unidade teria começado a realizar o despejo do lixo misturado em uma sacola preta, para confundir os garis. Com isso, o denunciante, na manhã desta terça, feriu a perna.



Ele conta que não sentiu dor na hora, entretanto, conforme a adrenalina no sangue foi diminuindo, o incômodo surgiu. Foi neste momento que o funcionário percebeu o sangue escorrendo na perna. Diante disso, dirigiu-se ao Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão.



O gari agora passará por exames, tendo em vista que “não sabe qual o estado do paciente” que originou os resíduos. Esse tipo de incidente representa um perigo significativo para a saúde dos trabalhadores, pois eles podem ser expostos a materiais potencialmente infectados ou contaminados.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre a situação, e aguarda retorno.