126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio Divulgação/PM

Publicado 20/03/2024 13:25

Cabo Frio - Na tarde de terça-feira (19), um homem foi preso pilotando uma motocicleta sem placa em Cabo Frio.

Uma guarnição da Polícia Militar avistou um acusado conduzindo uma motocicleta Honda 150 de cor preta, sem placa, na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré.

Ao abordar o condutor, identificado como H. V.A.F., de 28 anos, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor do veículo estavam suprimidas.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde foi autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia.