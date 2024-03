Pistola calibre 9mm, quatro carregadores e 60 munições - Divulgação/PM

Pistola calibre 9mm, quatro carregadores e 60 munições Divulgação/PM

Cabo Frio - Um homem, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (20) no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.



Segundo a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1) foi acionada para verificar uma denúncia de homens armados na Rua Beira Alta.



Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por três elementos. A guarnição revidou e, ao final do confronto, um dos envolvidos foi encontrado ferido ao lado de uma pistola calibre 9mm, quatro carregadores e 60 munições.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o criminoso ao Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão. Os outros dois acusados fugiram do local e ainda não foram localizados.



Com o baleado, além da arma e munições, foi encontrado um cinto tático para transporte de arma e carregadores.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).