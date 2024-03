Uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador estendido e 16 munições de 9mm - Divulgação/PM

Uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador estendido e 16 munições de 9mm Divulgação/PM

Publicado 18/03/2024 15:32

Cabo Frio - Na madrugada desta segunda-feira (18), a Polícia Militar (PM) apreendeu dois adolescente com uma arma na Avenida A, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio.

Os agentes patrulhavam a região quando avistaram dois em atitude suspeita. Ao tentarem abordar os suspeitos, o rapaz conseguiu fugir, mas a jovem, de 17 anos, foi abordada. Com ela, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador estendido e 16 munições de 9mm.

A guarnição encaminhou a acusada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde logo em seguida o outro acusado que havia fugido, também de 17 anos, se apresentou confessando ser o responsável pela arma e pelo tráfico de drogas no local.

Ambos foram autuados em flagrante por crime análogo ao porte ilegal de arma de fogo e permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.