Preso por roubo - Divulgação/PM

Publicado 15/03/2024 13:29

Cabo Frio - Na quinta-feira (14), o Núcleo de Roubos e Furtos da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio cumpriu um mandado de prisão preventiva contra D.D.V.M., acusado de roubo.

Após monitoramento e investigação, a equipe identificou o novo endereço do elemento, que era procurado por diversos crimes, incluindo roubo, estelionato e furto a estabelecimento comercial.

Com o apoio de viaturas descaracterizadas, os agentes da 126ª DP realizaram um cerco tático na residência do foragido e efetuaram a prisão sem resistência.

D.D.V.M. é apontado como autor de crimes violentos, inclusive com uso de pauladas e facadas contra as vítimas. A investigação do Núcleo de Roubos e Furtos reuniu provas que comprovaram a participação dele nos crimes.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.