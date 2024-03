13 cápsulas de cocaína envolvidas em plástico vermelho e R$ 80 em espécie - Divulgação/PM

13 cápsulas de cocaína envolvidas em plástico vermelho e R$ 80 em espécie Divulgação/PM

Publicado 12/03/2024 13:29

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (11) em Cabo Frio.

Policiais militares em patrulhamento na comunidade do Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, presenciaram um homem em atitude suspeita. O indivíduo, identificado como C.V.d.S.S., de 19 anos, conhecido como “VT”, ao notar a presença da viatura, deixou um material no chão e atravessou a rua.

Ao abordar o elemento, os agentes constataram que se tratava de 13 cápsulas de cocaína envolvidas em plástico vermelho. O criminoso confessou que estava traficando drogas e que estava R$ 80 em espécie, provenientes da venda ilícita.

O acusado foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e posteriormente à 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.