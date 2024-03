Responsáveis conferem condições da Escola Municipal Evaldo Sales - Reprodução

Publicado 11/03/2024 12:45

Os pais e responsáveis pelos alunos da Escola Municipal Evaldo Salles, em Cabo Frio, estão bem preocupados do ano letivo de seus filhos ter que ser adiado mais uma vez. Passando por reforma desde dezembro passado , a secretaria de Educação chegou a autorizar o começo das aulas em fevereiro na unidade, que fica no Peró, mas não havia a menor condição pela quantidade de problemas estruturais a serem resolvidos.Mês passado, houve até protesto na porta da escola, no intuito de agilizar a situação, o que não ocorreu. Após uma reunião com a Secretaria de Educação (Seme), ficou definido um local temporário para os estudantes até que a obra fosse terminada.Com a transferência temporária para o prédio da antiga Seme, no Itajuru, as aulas seriam iniciadas na segunda-feira (11) mas, ao chegarem no local para fiscalizar a situação das salas, nesta sexta (8), atestaram que ainda havia muito a fazer: colocação de lâmpadas, ares-condicionados e limpeza.Quem acompanhou essa fiscalização foi o vereador Davi Souza (PDT), que conversou com alguns pais por lá. Eles resolveram, de maneira voluntária, fazer uma força-tarefa neste fim de semana para que os alunos, enfim, consigam começar o ano letivo.